Sant’Anna festa della patrona | premiato Roberto Romanzin per aver salvato una vita

Questa mattina si è festeggiata nell’auditorium a San Fermo della Battaglia la ricorrenza della patrona dell’ospedale Sant’Anna. Alla celebrazione della messa, animata dal coro InCanto di Bregnano, e partecipata dal personale, da alcuni pazienti e dalle associazioni di volontariato, sono seguiti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: sant - anna - patrona - festa

Sant’Anna, il battesimo del camice: comincia il tirocinio per gli infermieri dell’Insubria - “Il mio augurio è che questo tirocinio sia un’opportunità . E giocatevela in modo che sia un tempo proficuo per la vostra professionalità ma soprattutto per la vostra umanità ”.

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna - "Vuoti a rendere" è lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Sant'anna sabato 17 maggio. Un gruppo di operai disoccupati è in cerca di un'idea geniale per salvare la fabbrica.

L’Akademia Sant’Anna ufficializza l’ingaggio della cubana Kenia Carcaces - Novità griffate Akademia Sant’Anna. Presso la sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca il presidente Fabrizio Costantino con il vicepresidente Antonio Caselli, e in presenza dell’Assessore alle Politiche Sportive del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, ha lanciato ufficialmente.

La Festa di Sant'Anna a Pontinia si arricchisce di una nuovo interessante appuntamento. Nel corso della quattro giorni dedicata alla Santa Patrona della Città , l'associazione "Ferraresi dell'Agro Pontino” propone a Pontinia propone una mostra fotografica ad i Vai su Facebook

Giorni di festa per la patrona. Sant’Anna; Festa di Sant’Anna, tutta Caserta celebra la sua “vecchiarella”; tutto pronto per la festa di Sant’Anna tra fede, identità e speranza.

Giorni di festa per la patrona. Sant’Anna - Appuntamento a Vivo d’Orcia (il paese posto più in alto nel cono amiatino) ... msn.com scrive

La Festa di Sant’Anna a Caserta: fede, tradizione e spettacolo. Stasera sul palco Peppe Iodice - Scopri tutti i dettagli riguardo La Festa di Sant’Anna a Caserta: fede, tradizione e spettacolo. Da casertaweb.com