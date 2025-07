Sancho Juventus | l’ago della bilancia è…Nico Gonzalez! Svelato l’incastro per vedere l’inglese in bianconero ecco cosa deve succedere

Sancho Juventus: dipende tutto da Nico Gonzalez! Ecco l’incastro per vedere l’inglese in bianconero, cosa deve accadere. Il grande colpo del calciomercato Juventus, Jadon Sancho, è un’operazione complessa, un puzzle che la nuova dirigenza bianconera sta cercando di comporre pezzo dopo pezzo. L’intesa con il giocatore c’è, ma la trattativa con il Manchester United è un braccio di ferro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arrivo del fantasista inglese è ora legato a doppio filo alla cessione di Nico Gonzalez. L’accordo con Sancho e lo stallo con lo United. La Juventus ha in mano l’arma più importante: la volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus: l’ago della bilancia è…Nico Gonzalez! Svelato l’incastro per vedere l’inglese in bianconero, ecco cosa deve succedere

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

