Sancho Juve avanti senza sosta | l’inglese si vede solo in bianconero cosa manca per la fumata bianca dell’operazione I dettagli

Sancho Juve avanti senza sosta: l’inglese si vede solo in bianconero, cosa manca per la fumata bianca dell’operazione con il Manchester United. La Juve  sta cercando di portare Jadon Sancho  a Torino, ma la trattativa con il Manchester United  è ancora in corso e alcune discrepanze economiche potrebbero rallentare la conclusione dell’affare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve  ha presentato un’offerta ufficiale di 15 milioni di sterline  (circa 17,5 milioni di euro) per l’attaccante inglese, una cifra non lontana dai 20 milioni di euro  richiesti dal club inglese. Proprio per questo, la dirigenza bianconera resta ottimista, contando sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve avanti senza sosta: l’inglese si vede solo in bianconero, cosa manca per la fumata bianca dell’operazione. I dettagli

Renato Veiga guarda già avanti: il messaggio del difensore portoghese dopo Lazio Juve gasa i tifosi bianconeri – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Renato Veiga guarda già avanti: il messaggio social infiamma i tifosi. Così il difensore dopo il pareggio dell’Olimpico – FOTO.

Serie B LIVE: Salernitana avanti sul Cittadella, vince anche il Brescia. Juve Stabia-Samp 0-0 - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.

Serie B LIVE: Salernitana avanti sul Cittadella, Juve Stabia-Samp 0-0, Brescia-Reggiana 0-0 - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.

Abou Diop è un nuovo attaccante della Nocerina. Senegalese, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Torino fino ad esordire in serie A con la maglia del club piemontese, proviene dalla Cavese. In serie B ha indossato le maglie di Juve Stabia, Croton

