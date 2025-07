San Nicola l' Arena sospesa per sette giorni la licenza di un locale dopo un parapiglia con alcuni avventori

L'ingresso negato ad alcuni clienti, il lancio di bottiglie di vetro, il parapiglia all'interno del locale con sedie e tavoli rovesciati. Il questore di Palermo ha disposto la sospensione per sette giorni, a partire dal 23 luglio, della Scia di un locale di San Nicola l'Arena (frazione di Trabia). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

