San Martino in Rio (Reggio Emilia), 26 luglio 2025 - Un investimento industriale in tecnologie per internalizzare la produzione di grandi lastre, abilitando l’incremento dei volumi prodotti, qualità e varietà . Lo ha presentato Italgraniti Group Spa per lo stabilimento di San Martino in Rio in un incontro alla sede della Regione, a Bologna, dopo averlo proposto al Ministero delle Imprese. Previsto un piano complessivo di 43 milioni di euro: 28,6 milioni per investimenti in tecnologie produttive e logistiche più 15 milioni di euro per progetti utili a sviluppare tecnologie per l’introduzione dei prodotti di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Martino in Rio, maxi investimento per Italgraniti

