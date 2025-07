San Marino comincia l’avventura ai playoff I Titani di nuovo a caccia del tricolore

Nella Serie A di baseball scattano i playoff e quest'anno si comincia dagli ottavi di finale. San Marino trova il Milano Baseball 1946, società storica che torna a disputare una partita di postseason dopo 33 anni. Si gioca oggi a Serravalle, con playball in programma alle 16 e alle 20. Qualora dovesse essere necessaria la terza partita, si tornerebbe in campo domani alle 15, sempre sul diamante casalingo per Celli e compagni. Per Mauro Mazzotti è tempo di amarcord. "Sono stato parecchio in giro nel corso degli anni, ma Milano è dove sono cresciuto e dove ho esordito da giocatore (167 partite) e da allenatore (350) – sottolinea il general manager dei Titani –.

