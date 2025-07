San Leonardo in Comune | Vogliamo incontrarvi

Giornata di anniversari, ieri, a Palazzo d’Accursio: da una parte, nel cortile, le Cucine Popolari con Roberto Morgantini e la pastasciutta antifascista, a distanza di 82 anni dalla caduta del fascismo; dall’altra, fuori dall’ingresso del Comune, il comitato Giardino San Leonardo ’celebra’ il primo compleanno della "vittoria della cittĂ sul Don Bosco", perchĂ© "proprio un anno fa apparivano le prime notizie" del dietrofront dell’amministrazione sulle nuove scuole Besta. "C’è continuitĂ con ciò che è successo lì, anche se non siamo le stesse persone", specificano la ventina di attivisti, che spengono una candelina per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Leonardo in Comune: "Vogliamo incontrarvi"

"Leonardo era un ragazzo modello, aveva ricevuto una borsa di studio dal Comune di Vitorchiano" -  L'apertura della seduta del Consiglio Comunale di questa mattina è stata dedicata al ricordo di Leonardo Cristiani, il quindicenne scomparso tragicamente ieri in un incidente su viale Trieste.

Leonardo, il sindaco di Pomigliano convoca incontro al Comune - Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco (Napoli), l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha prontamente convocato per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 12.

