San Leonardo da giardino ad arena | tra comune e comitati volano gli stracci

L'assessore all'Urbanistica, Raffaele Laudani, al centro del dibattito sul Giardino San Leonardo e la collaborazione con la Johns Hopkins University. Nel consiglio comunale di venerdì 25 luglio, l'assessore non ha risparmiato stoccate agli oppositori, riferisce la Dire: "Una vicenda.

Giardino San Leonardo, Blitz saltato e polemiche. Celli: “Come le ‘Besta’” - Bologna, 22 luglio 2025 – C’è chi parla già di “un nuovo caso Besta ”. Chi ci va più cauto e invita al dialogo, per non rivivere gli scontri violenti di un anno fa al parco Don Bosco.

Giardino San Leonardo, via al progetto di riqualificazione. Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà - Bologna, 29 maggio 2025 – Nuova vita per il Giardino San Leonardo, dopo anni di degrado e problemi. È ufficialmente partito l’iter per la riqualificazione di uno degli spazi urbani e verdi più significativi del centro, grazie al patto di collaborazione tra Johns Hopkins University e Comune di Bologna, con il coinvolgimento attivo del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) e dell’Università di Bologna.

Prende vita il progetto di riqualificazione del Giardino San Leonardo, intitolato a Tullio Contero, grazie a un patto di collaborazione tra la Johns Hopkins University e il Comune di Bologna, con il coinvolgimento del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) e.

San Leonardo in Comune: "Vogliamo incontrarvi" - Gli attivisti spengono una candela per il don Bosco: "Un anno fa vinceva la città".

Bologna, Giardino San Leonardo, ancora proteste. Laudani accusa: «Hippy fuori dal tempo» - Picnic davanti a Palazzo d'Accursio in segno di protesta contro il progetto di riqualificazione portato avanti dall'università Johns Hopkins insieme al Comune.