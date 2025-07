Samsung Galaxy Z Fold7 il pieghevole che non si piega… ai compromessi La recensione

Gli smartphone pieghevoli, specie quelli che si spalancano e diventano un tablet, sono sempre stati un vorrei ma non posso. Una tentazione legittima, delusa però dalla prova dei fatti, dalla condanna a una certa immaturità esistenziale. Quello performante era troppo spesso e pesante, sacrificando la portabilità che è il requisito primario di ogni telefono; quello un po' più a dieta aveva una batteria deludente e un comparto fotografico non all'altezza dei top dei gamma tradizionali, pur costando di più delle versioni da pro, con la memoria siderale e lo spazio d'archiviazione esagerato. Mentre, va detto, i campioni di leggerezza e sottigliezza visti negli ultimi tempi, di norma non si sono dimostrati in grado di supportare l'hardware con un software altrettanto convincente.

