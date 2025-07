Sampdoria Donati ai calciatori | Tutti devono sapere fare tutto

Dopo la mezza giornata di riposo sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti al centro sportivo di Temù. Il tecnico sprona i suoi a fare gol. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, Donati ai calciatori: “Tutti devono sapere fare tutto”

In questa notizia si parla di: fare - sampdoria - donati - calciatori

Retrocessione Sampdoria, Cassano: "Tifosi, su la testa. Ma per fare un altro anno così meglio la D" - La retrocessione della Sampdoria ha causato un vero e proprio terremoto genovese. Anche un ex come Antonio Cassano, che resta legato ai colori.

Sampdoria, Donati si presenta: “Partiamo a fari spenti ma per fare grandi cose” - Il tecnico blucerchiato in conferenza: “Il mio obiettivo è tirare fuori il 100% da ogni giocatore. Dobbiamo diventare indistruttibili mentalmente.

Sampdoria, le prime parole di mister Donati: "Daremo tutto per fare un'ottima stagione" - Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria. In un breve video diffuso sui canali social della società ha mandato il suo primo saluto ai tifosi: "Daremo tutto, ci sarà grande impegno e dedizione per fare un'ottima stagione" sono state le sue parole.

DONATI SI PRESENTA Massimo Donati si è presentato con un'intervista ai canali ufficiali blucerchiati. ? Ecco alcune delle sue parole: "La Sampdoria è qualcosa di speciale, non solo per me. Ho un entusiasmo incredibile, ho tanta voglia di fare ben Vai su Facebook

Sampdoria, progetto Donati. Una retroguardia a tre e il tridente in attacco https://genova.repubblica.it/sport/2025/07/26/news/sampdoria_progetto_donati_una_retroguardia_a_tre_e_il_tridente_in_attacco-424753638/?ref=twhl… Vai su X

Sampdoria, Donati ai calciatori: “Tutti devono sapere fare tutto”; Sampdoria, 29 convocati per Ponte di Legno: inizia la nuova era Donati; Donati: Sampdoria, partiamo a fari spenti ma daremo il massimo.

Sampdoria, Donati ai calciatori: “Tutti devono sapere fare tutto” - Dopo la mezza giornata di riposo sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti al centro sportivo di Temù. Si legge su ilsecoloxix.it

Calciomercato Sampdoria, acquisti senza cessioni. Il piano di Andrea Mancini per aiutare Donati - Fare acquisti senza cessioni: il piano di Andrea Mancini per questo momento del calciomercato della Sampdoria per aiutare Donati ... Secondo clubdoria46.it