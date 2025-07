Salvini riconoscere Stato Palestina è un regalo ad Hamas

"Riconoscerlo adesso è un regalo ad Hamas, è un regalo ai terroristi islamici ". Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, a proposito dell'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di voler riconoscere lo Stato di Palestina. "Prima si rilasciano gli ostaggi, e prima si scioglie quella che è riconosciuta a livello planetario come un'organizzazione terroristica", ha detto a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze. "E' come se noi ai tempi avessimo ragionato con le Brigate Rosse - ha proseguito -, di questo si tratta. Io regali ai terroristi islamici non ne faccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

