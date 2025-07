Salvini il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali

"Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto: la priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire col buon governo decennale in Veneto, questo è evidente". Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro per le Infrastrutture e leader della Lega, a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze. Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti sui tempi per definire la candidatura del centrodestra in Toscana: "Spero prestissimo - ha detto -, d'altronde non mi sembra che ci siano idee chiare neanche a sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini, il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali

