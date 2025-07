Riconoscere lo Stato di Palestina "adesso è un regalo ad Hamas, è un regalo ai terroristi islamici. Prima si rilasciano gli ostaggi, e prima si scioglie quella che è riconosciuta a livello planetario come un'organizzazione terroristica. E' come se noi ai tempi avessimo ragionato con le Brigate Rosse, di questo si tratta. Io regali ai terroristi islamici non ne faccio". Non ha alcun dubbio il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel parlare con i giornalisti a Firenze al termine di un sopralluogo al cantiere del passante ferroviario dell'alta velocitĂ . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini contrario al riconoscimento dello Stato di Palestina: “Regalo ad Hamas”