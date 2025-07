Salvati dopo un lungo e complesso intervento notturno due alpinisti feriti sul Corno piccolo del Gran Sasso FOTO

Sono stati salvati al termine di un lungo e complesso intervento del soccorso alpino e speleologico due alpinisti rimasti feriti e bloccato sul Corno piccolo del Gran Sasso dalle 17 del 25 luglio. L'intervento è terminato verso le ore 6 del 26 luglio. Un alpinista di 34 anni, originario della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

due alpinisti coinvolti in una caduta sul corno piccolo nel gran sasso, soccorso alpino impegnato in un difficile recupero notturno con condizioni meteo avverse e trasporto all'ospedale

