Salme nelle chiese Regione | no alla deroga I consiglieri regionali | Valutiamo modifiche

Sembra un “no” senza appello quello che Regione Lombardia risponde alla richiesta dei sindaci della Valle Brembana di modificare la legge regionale sui servizi funebri allo scopo di consentire l’esposizione delle salme nelle chiese. Sembra, poi si aprono spiragli. “L’attuale legge regionale – si legge nella replica firmata dal Direttore Generale di Regione Lombardia Mario Giovanni Melazzini – non prevedono deroghe ai Comuni montani e il suo regolamento offre un’ampia gamma di luoghi in cui effettuare l’osservazione delle salme: abitazione del defunto, casa dei familiari, casa funeraria, struttura sanitaria o sociosanitaria, obitorio del Comune, deposito di osservazione del Comune e deposito mortuario del Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Salme nelle chiese, Regione: “no” alla deroga. I consiglieri regionali: “Valutiamo modifiche”

In questa notizia si parla di: regione - salme - chiese - deroga

