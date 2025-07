Salerno morto bimbo di 7 anni caduto in piscina a Giffoni Valle Piana

(Adnkronos) – E’ morto il bambino di 7 anni che giovedì scorso era caduto in una piscina e aveva ingerito molta acqua a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Il piccolo era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale dove oggi è deceduto.  “Con profonda commozione e grande tristezza mi unisco al dolore della famiglia del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salerno, morto bimbo di 7 anni caduto in piscina a Giffoni Valle Piana

In questa notizia si parla di: morto - anni - caduto - piscina

Morto a 87 anni l’avvocato Nino Marazzita - (Adnkronos) – Si è spento all'età di 87 anni l'avvocato, giornalista e scrittore Nino Marazzita. Era nato a Palmi, in Calabria, il 2 aprile 1938.

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24 Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio.

Malore in discoteca: Manuel Calandrino è morto a soli 23 anni - Stroncato da un malore in discoteca, Manuel Calandrino è morto a soli 23 anni. Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica al Madera di Castel Goffredo, che il giovane frequentava spesso: proprio qui avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, tra poche settimane.

Morto bimbo di 7 anni caduto in piscina nel Salernitano https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/07/morto-bimbo-di-7-anni-caduto-in-piscina-nel-salernitano-88f81672-70c1-449f-b123-0fb3a38ca6f2.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. Vai su X

? È MORTO IL BAMBINO DI 6 ANNI DI MONTECORVINO ROVELLA CADUTO IN PISCINA A GIFFONI VALLE PIANA ? Non ce l’ha fatta il bambino di sei anni, originario di Montecorvino Rovella, rimasto vittima giovedì di un grave incidente in Vai su Facebook

È morto il bambino di 7 anni caduto in piscina nel Salernitano - La Procura di Salerno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e in particolare se il bambino sia caduto in acqua per un incidente o se abbia avuto un malore ... Segnala rainews.it

Bambino di 7 anni scivola in piscina e muore sotto gli occhi della mamma. «Un dramma che lascia senza parole» - Morto il bambino di 7 anni che, nella giornata di giovedì, era rimasto coinvolto in un grave incidente in una piscina di Giffoni Valle Piana (Salerno). msn.com scrive