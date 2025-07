Salerno è morto dopo due giorni il bimbo di 7 anni caduto in piscina | la Procura dispone il sequestro della salma

È morto il bambino di 7 anni che, nella giornata di giovedì 24 luglio, era rimasto coinvolto in un grave incidente in una piscina di Giffoni Valle Piana (Salerno). Il piccolo era caduto in acqua, ingerendone una grande quantità. Non è chiaro se abbia avuto un malore. Soccorso dai sanitari del 118, era stato trasportato in elisoccorso al Santobono dove, dopo due giorni di ricovero, è deceduto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Dolore a Montecorvino Rovella, comune di cui il bimbo è originario. La Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma per consentire l’autopsia sul corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salerno, è morto dopo due giorni il bimbo di 7 anni caduto in piscina: la Procura dispone il sequestro della salma

In questa notizia si parla di: salerno - morto - giorni - anni

Incidente a Salerno: morto il motociclista travolto da un'auto sul lungomare - E’ deceduto all’ospedale “Ruggi d’Aragona” il 78enne che, giovedì scorso, mentre era in sella alla sua moto (Beverly Piaggio) si scontrò con un’auto (Fiat Panda) sul lungomare Marconi a Torrione, a pochi metri dalla scuola “Matteo Mari).

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, morto motociclista 50enne: seconda vittima in 3 giorni - Morto un uomo di 50 anni sull'Autostrada del Mediterraneo. Incidente all'altezza di Contursi Terme. Continua a leggere

Luigi Savo morto a 28 anni in un incidente sull’Autostrada Salerno-Reggio, lutto a Battipaglia - Lutto a Battipaglia per la morte del 28enne Luigi Savo, vittima di incidente stradale sull'A2 all'altezza di Campagna.

Nel Salernitano un bambino di sei anni scivola in piscina: morto dopo due giorni Vai su X

*Lutto a Salerno, è morto il maestro Lelio Schiavone* ? Il cordoglio di Comune e Provincia di Salerno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #culturale #schiavone #salerno #lelio #vita #arte #lutto #maestro #cordoglio Vai su Facebook

Salerno, cade in piscina: morto bambino di sette anni; Salerno, è morto dopo due giorni il bimbo di 7 anni caduto in piscina: la Procura dispone il sequestro della…; Salerno, morto il bambino di 7 anni che era caduto in piscina. La Procura: «Da capire se incidente o malore».

Salerno, morto il bambino di 7 anni che era caduto in piscina. La Procura: «Da capire se incidente o malore» - Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni che, nella giornata di giovedì, era rimasto coinvolto in un grave incidente in una piscina di ... Secondo msn.com

Salerno, cade in piscina: morto bambino di sette anni - Un bambino di sette anni è morto due giorni dopo essere caduto in una piscina a Giffoni Valle Piana (Salerno). Si legge su msn.com