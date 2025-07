Sala slot chiusa a Villa d’Adda | aggressioni e violenze 15 giorni di fermo

Bergamo, 26 luglio 2025 – Resterà chiusa per quindici giorni una sala slot di Villa d'Adda, a seguito di ripetuti episodi di violenza avvenuti la scorsa settimana. Lo ha stabilito la questura di Bergamo su richiesta della Compagnia dei carabinieri di Zogno, in particolare dell'applicazione dell' articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di disporre la chiusura temporanea dell'esercizio. Aggressioni e turbativa della quiete. Gli eventi recenti, culminati in episodi di aggressioni e turbative della quiete pubblica, hanno destato forte preoccupazione nella cittadinanza e richiesto un intervento deciso da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

