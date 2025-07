Sacchi | Lotta Scudetto? Considero il Napoli favorito

Arrigo Sacchi é intervenuto ai microfoni di Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Milan ha parlato della lotta Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni. Sacchi sulla lotta Scudetto. Così l’ex tecnico: “ Però, lo premetto, continuo a considerare il Napoli favorito per la lotta al titolo, e lo dico perché tengo conto di una serie di fattori. Prima di tutto, la conferma di Antonio Conte in panchina, e poi il rafforzamento della squadra con l’arrivo di elementi del calibro di De Bruyne, di Beukema, di Noa Lang. Il Napoli, per me, è davanti. L’Inter, se prenderà Lookman, potrà avvicinarsi e ingaggiare un duello che risulterà spettacolare “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sacchi: “Lotta Scudetto? Considero il Napoli favorito”

