Rugby il primo test premondiale sorride alle Azzurre | Scozia battuta 34-29

La Nazionale italiana Femminile ha battuto 34-29 la Scozia nella prima gara del suo cammino di avvicinamento alla Rugby World Cup 2025. La Nazionale Femminile inizia con una vittoria per 34-29 il suo cammino di avvicinamento alla Rugby World Cup 2025, che passa da due test match: allo Zaffanella di Viadana va in scena il primo atto, avversaria la Scozia, per una partita in cui entrambe le formazioni si misurano in vista del Mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Rugby Italia-Scozia: ora è ufficiale, la novità per il Sei Nazioni 2026 - Il Sei Nazioni 2026 si aprirà ufficialmente giovedì 5 febbraio 2026. L’Italia punterà a sorprendere, ma una novità è ufficiale.

Rugby, Italia-Scozia apre il Sei Nazioni 2026 - Roma, 19 mag. (askanews) – L’edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni Maschile ripartirà dove si era conclusa la precedente edizione del Torneo, in Francia, dove i Campioni in carica della Francia ospiteranno l’Irlanda in un big-match inaugurale in calendario la sera di giovedì 5 febbraio.

Rugby femminile, pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026: Italia in casa con Scozia ed Inghilterra - E’ stato pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, che si disputerà da sabato 11 aprile a domenica 17 maggio del prossimo anno: l’Italia esordirà in Francia e giocherà in casa soltanto due match, ospitando Scozia ed Inghilterra, rispettivamente nel terzo e nel quarto turno.

