Rubano i soldi delle offerte in chiesa Coppia denunciata dai carabinieri

Ad allertare i carabinieri sono stati i fedeli, in visita alla chiesa per le preghiere quotidiane. Fedeli che con grande sorpresa, all’interno di San Petronio a Castel Bolognese, hanno notato una coppia, un uomo e una donna, che stava rubando le offerte. Così è scattato l’allarme. Subito sono intervenuti i militari della Stazione di Castel Bolognese che si sono messi alla ricerca dei ladri nei dintorni della chiesa. È bastato poco ai carabinieri per rintracciare la coppia che è stata immediatamente fermata e controllata. Addosso all’uomo e alla donna sono stati trovate numerosissime monete, oltre a un metro e del nastro adesivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano i soldi delle offerte in chiesa. Coppia denunciata dai carabinieri

