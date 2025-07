Rottamazione quinquies in arrivo chi può aderire e da quando

La Maggioranza scalda i motori in vista della rottamazione quinquies, che, almeno stando alle indiscrezioni di stampa di questi giorni, dovrebbe arrivare con la Legge di Bilancio 2026. Si apre quindi un’ulteriore porta per quanti abbiano dei debiti con il Fisco  o abbiano dei carichi affidati agli enti preposti per la riscossione. Chi ha delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate può tirare un bel sospiro di sollievo. Iniziano giĂ a circolare le prime indiscrezioni sulle modalitĂ attraverso le quali sarĂ possibile accedere alla nuova sanatoria, che dovrebbe seguire la stessa strada che abbiamo giĂ visto con quelle precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quinquies in arrivo, chi può aderire e da quando

