Wesley, classe 2003, è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il giovane terzino destro del Flamengo volerà questa sera da Rio de Janeiro verso la Capitale, dove è atteso domenica mattina alle ore 6:40, con il volo AZ 673. È la chiusura di una trattativa lampo da 25 milioni più 5 di bonus, ormai definita in ogni dettaglio. Manca solo l’ultimo semaforo verde: quello legato alle visite mediche di Emerson Royal, già arrivato in Brasile per sostenere i test clinici prima del suo passaggio al Flamengo. Il viaggio di Wesley sarà accompagnato da tre agenti e da un carico pesante di aspettative. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tutto fatto per Wesley: atterraggio previsto alle 6:40 di domenica 27 luglio

