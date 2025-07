Roma oggi giallorossi in campo per l’amichevole contro il Kaiserslautern | i convocati di Gasperini

In vista della sfida amichevole prevista per questa sera, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00, l'AS Roma ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte all'incontro contro il Kaiserslautern, club tedesco militante nella 2. Bundesliga.

Roma, out Dovbyk e Salah-Eddine al rientro: giovedì l’amichevole con l’UniPomezia - Giovedì prossimo, alle ore 18, il centro sportivo di Trigoria ospiterà la seconda amichevole della Roma in questa prima fase del precampionato.

Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste - Segnate la data: venerdì 16 agosto, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la Roma scenderà in campo per un’amichevole internazionale fuori dal comune.

Roma, primo test del precampionato: domani amichevole contro il Trastevere - La Roma di Gian Piero Gasperini continua il lavoro di preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

Gasp, si gira: apre Trigoria, 29 i convocati del tecnico Il Romanista (G.Fasan) Prima le visite, poi i test e il campo. Previsto un lavoro intenso, ma con uno sguardo al clima La Roma di Gasperini non ha ancora fatto 30, ma parte comunque. Sono 29 i giocatori co Vai su Facebook

