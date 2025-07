Roma Lega contro Campidoglio | Censura nostri manifesti su decreto Sicurezza è bavaglio comunista

(Adnkronos) – Il comune di Roma ha chiesto di rimuovere i manifesti affissi nella Capitale relativi al decreto Sicurezza. Un’iniziativa che la Lega si dice pronta a contestare in tutte le sedi. “Si tratta di censura – dice all’Adnkronos il segretario regionale del Lazio della Lega, Davide Bordoni – i nostri consiglieri comunali presenteranno un’interrogazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lega - roma - censura - nostri

Roma, la città sotterranea trovata sotto l’ex deposito Atac di via della Lega Lombarda - Una città sotterranea sotto l’ex deposito Atac in via della Lega Lombarda. Dalle parti della Stazione Tiburtina e di piazzale delle Province.

Parla Attilio Fontana: "L'abuso d'ufficio? Serviva solo a sputtanare. La Lombardia resti alla Lega. Roma non ci ama" - Roma. “Sa cosa mi ricordo? Mi ricordo le volte che veniva la Guardia di Finanza, a casa, alle sei di mattina, ricordo il sequestro del cellulare, le prime pagine dei giornali”.

Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: ÂŤSbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrĂ fare di tuttoÂť - PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d?Italia.

A Roma una nuova vita è venuta al mondo grazie al sangue freddo e al cuore grande dei Carabinieri. Una giovane coppia si è trovata in una situazione d’emergenza: il parto è iniziato all’improvviso, e l’attesa dell’ambulanza non era più un’opzione. È allora c Vai su Facebook

Roma, Lega contro il Campidoglio: Censura nostri manifesti su decreto sicurezza; Roma, Lega contro il Campidoglio: Censura nostri manifesti su decreto sicurezza; Liverpool-Milan, amichevole a Hong Kong per i rossoneri – La partita in diretta.

Roma, Lega contro il Campidoglio: "Censura nostri manifesti su decreto sicurezza" - Il comune di Roma ha chiesto di rimuovere i manifesti affissi nella Capitale relativi al Decreto sicurezza. Da msn.com

Roma, Lega contro Campidoglio: “Censura nostri manifesti su decreto Sicurezza, è bavaglio comunista” - (Adnkronos) – Il comune di Roma ha chiesto di rimuovere i manifesti affissi nella Capitale relativi al decreto Sicurezza. Lo riporta ilnapolionline.com