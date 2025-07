Roma le pagelle del test contro il Kaiserslautern | Soulé accende la luce Ferguson è ancora decisivo

Nel terzo appuntamento amichevole del precampionato, la Roma di Gasperini supera il Kaiserslautern per 1-0. Un’altra prestazione positiva, ancora da rodare ma con segnali interessanti. Ecco i voti dei protagonisti. Le pagelle. Svilar 6 – Praticamente inoperoso per tutta la partita. Si fa notare per qualche uscita alta, ben gestita, giusto per mantenere la concentrazione. Ordinaria amministrazione. Celik 6 – Nella prima frazione spinge con continuità e non si risparmia nelle chiusure. Qualche sbavatura difensiva c’è, ma resta tra i più volenterosi e rimane in campo fino al novantesimo. Mancini 6,5 – Giornata di relativo relax, ma quando c’è da chiudere lo fa con tempestività . 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, le pagelle del test contro il Kaiserslautern: Soulé accende la luce, Ferguson è ancora decisivo

