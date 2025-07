Roma incendi appiccati a sede Rai Csm e ministero Giustizia | fermato un 43enne

Secondo quanto è stato riferito, si tratterebbe di un cittadino italiano senza fissa dimora che avrebbe maturato rancore nei confronti degli organi della Polizia e giuridici a seguito di un processo che lo avrebbe visto protagonista come imputato per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, incendi appiccati a sede Rai, Csm e ministero Giustizia: fermato un 43enne

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi -  Roma, 16 maggio 2025 – Il Sindaco Roberto Gualtieri  ha firmato l’ordinanza n.74 del 16.5.2025 che introduce misure straordinarie per la prevenzione degli incendi e la mitigazione degli effetti delle ondate di calore.

Roma, giornata di fuoco: 60 incendi tra sterpaglie e boschi, evacuati due anziani - Fiamme ad Anguillara e Cesano, colpite anche Magliana, CinecittĂ e Ostia Allarme incendi oggi a Roma e in provincia, dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati impegnati in circa 60 interventi tra sterpaglie, colture e boschi, a partire dalle 8 di stamattina.

Incendi in serie a Roma, fiamme a ridosso delle case. Rogo a Ciampino vicino all'aeroporto - Maxi incendio a Roma in una zona verde a ridosso dell'Ardeatina, tra Tor Marancia e Tor Carbone. A bruciare sterpaglie e qualche rifiuto, con le fiamme alimentate dal vento.

Incendi presso la sede RAI, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Commissariato di P.S. Viminale: fermato dalla Polizia di Stato un italiano a Ladispoli. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Ostia, appiccati incendi a 7 stabilimenti balneari in 48 ore. Fermato un sospettato; Incendi a Ostia, restano dubbi sui possibili mandanti del 24enne piromane.

Uomo di Ladispoli fermato per incendi a sedi pubbliche a Roma: dagli uffici Rai al ministero - Un uomo di 43 anni senza fissa dimora è stato arrestato a Ladispoli per aver appiccato incendi in sedi pubbliche di Roma, tra cui Rai e Ministero della Giustizia, per rancore verso le istituzioni. Come scrive gaeta.it

Roma: appicca il fuoco e danneggia un'auto della polizia. Ripreso dalle telecamere di sicurezza - Incendia un’auto della polizia dopo aver versato liquido infiammabile sotto la parte posteriore della volante parcheggiata nei pressi del commissariato Viminale, in via Farini. Da msn.com