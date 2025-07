Roma il comune censura i manifesti della Lega sul dl sicurezza | È bavaglio comunista

Scontro frontale tra il Campidoglio e la Lega. Il Comune di Roma – lo stesso che ha sostenuto politicamente e finanziariamente la “Piazza per l’Europa” di sinistra – ha chiesto di rimuovere i manifesti affissi nella Capitale relativi al decreto Sicurezza. “Si tratta di un evidente caso di bavaglio comunista, un attentato alla democrazia, un atto di arroganza, uno sfregio alla libertà di opinione, un attacco a chi lavora e ha pagato le affissioni” la rabbia del Carroccio, che si dice pronto a contestare in tutte le sedi, comprese quelle istituzionali. Il Comune di Roma ha inviato una richiesta urgente per rimuovere i manifesti segnalati da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma, il comune censura i manifesti della Lega sul dl sicurezza: "È bavaglio comunista"

