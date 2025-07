Roma idea Deossa per il centrocampo | ma il Betis accelera

La Roma continua a muoversi sul mercato per completare la rosa chiesta da Gian Piero Gasperini. Dopo aver chiuso per El Aynaoui e Ferguson, e con gli affari Wesley e Ghilardi vicinissimi alla conclusione, il club giallorosso lavora su altri due fronti: un attaccante e un centrocampista. Tra i profili monitorati figura Nelson Deossa, mediano fisico e moderno che ha convinto lo staff tecnico giallorosso per qualitĂ e prospettiva. Tuttavia, la prioritĂ al momento resta l’acquisto di un trequartista: contro l’UniPomezia, Gasperini ha testato Pisilli alle spalle del duo Ferguson-Dybala, ma servirĂ un rinforzo se il giovane non offrirĂ sufficienti garanzie o se Cristante verrĂ ceduto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, idea Deossa per il centrocampo: ma il Betis accelera

Nelson Deossa: ruolo, caratteristiche tecniche, età , carriera e statistiche del colombiano che piace alla Roma.; Idea Deossa per il centrocampo, ma attenta Roma: la concorrenza aumenta; Massara è in pressing su Ghilardi, piace Deossa. El Aynaoui si presenta: «Sono pronto».

