Roma Ferguson stende il Kaiserslautern | il lavoro di Gasp comincia a intravedersi

Terza vittoria consecutiva (1-0) dei giallorossi: a segno ancora l'irlandese. Il pressing aggressivo chiesto dal nuovo tecnico dà i suoi primi frutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Ferguson stende il Kaiserslautern: il lavoro di Gasp comincia a intravedersi

In questa notizia si parla di: roma - ferguson - stende - kaiserslautern

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Dal nostro inviato Alessio D'Urso - 0) e altra prestazione positiva per i giallorossi: a segno ancora il nuovo arrivato dall'Irlanda. Riporta gazzetta.it

Calcio: Roma ok con il Kaiserslautern, basta la rete di Ferguson - E dopo i successi contro Trastevere e Unipomezia, vince anche in Germania contro il Kaiserslautern. Come scrive ansa.it