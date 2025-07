Roma Evan Ferguson subito a segno | battuto il Kaiserslautern

Vittoria della Roma nell’amichevole contro i tedeschi del Kaiserslautern: subito decisivo Evan Ferguson, al primo gol in giallorosso Dopo i primi due test a porte chiuse a Trigoria, la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini affronta il primo vero banco di prova della sua estate: al Fritz-Walter-Stadion i giallorossi superano il Kaiserslautern per 1-0, al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Evan Ferguson subito a segno: battuto il Kaiserslautern

In questa notizia si parla di: roma - evan - ferguson - subito

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese Archiviata la questione legata al Fair Play finanziario con la sentenza definitiva della UEFA, la Roma torna a pianificare il mercato con maggiore libertà .

La Roma valuta Evan Ferguson: l’attaccante del Brighton offerto in prestito - La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk, e i nomi sul tavolo sono sempre più interessanti.

Evan Ferguson è arrivato a Roma, accolto da un centinaio di tifosi che gli hanno riservato cori e applausi. Il giocatore, apparso emozionato e molto sorridente, si è mostrato subito disponibile con i suoi nuovi supporter. #Ferguson #ASRoma ? https://tiny Vai su X

Nuovo arrivo in casa Roma, che ha ufficializzato il colpo Evan Ferguson L'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Brighton e andrà a rinforzare il reparto offensivo di Gasperini Vai su Facebook

Ferguson parte subito in quarta; Evan Ferguson alla Roma; Ferguson è subito travolgente: 4 gol. Svilar deciso: 'Obiettivo Champions'.

Ferguson già al centro della Roma: segna 5 goal in 2 amichevoli e si candida a una maglia da titolare - Per i giudizi definitivi servirà ancora tempo, ma Evan Ferguson al mondo giallorosso si è presentato nel migliore modo possibile. Segnala msn.com

Kaiserslautern-Roma 0-1, tabellino e marcatori: Ferguson lascia il segno, El Shaarawy e Darboe entrano bene, El Aynaoui fatica - La formazione giallorossa batte il Kaiserslautern grazie alla rete del nuovo acquisto Ferguson: buone indicazioni per Gasperini da questo test. Si legge su msn.com