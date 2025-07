Roma buona la terza per Gasperini | a Kaiserslautern decide Ferguson

La Roma vince anche in Germania. Nella terza amichevole estiva dell’era Gasperini, i giallorossi superano il Kaiserslautern per 1-0 allo stadio Fritz-Walter, grazie a un gol nel primo tempo firmato da Evan Ferguson, nuovo volto dell’attacco romanista. Una gara utile per testare condizione, idee e tenuta mentale, dopo due settimane di lavoro intenso a Trigoria. Senza Paulo Dybala, rimasto nella Capitale per un programma personalizzato, la squadra giallorossa si è presentata in terra tedesca accompagnata da circa 800 tifosi, pronti a sostenere il gruppo nella fase di rodaggio verso la nuova stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, buona la terza per Gasperini: a Kaiserslautern decide Ferguson

L’Ostiamare Juniores premiata in Campidoglio, De Rossi: “Ostia ambisca a essere la terza squadra di Roma” - Roma, 24 giugno 2025 – I ragazzi della juniores dell’Ostiamare vincitori del campionato nazionale, conquistato lo scorso 14 giugno (leggi qui), sono stati premiati oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dal presidente del X Municipio Mario Falconi.

Uno dei migliori ristoranti cinesi di Roma apre la terza sede a via Veneto: ecco come sarà il nuovo Dao - Dopo oltre dieci anni dall'apertura del primo ristorante cinese, che subito si è distinto nella Capitale per qualità e l'autenticità della proposta, Jianguo Shu si rimette in gioco

Roma-Svilar, trattativa in salita: il rinnovo è in standby, ma la terza offerta è pronta - Mile Svilar è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma. Con 16 clean sheet in 38 presenze in Serie A, il portiere di nazionalità serba ha guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente giallorosso, diventando un punto fermo tra i pali.

