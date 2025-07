Roma blindata | 800mila metri quadri sotto assedio per il Giubileo dei giovani

Roma si prepara a diventare una cittadella blindata. Dal 28 luglio al 4 agosto, centinaia di migliaia di giovani pellegrini convergeranno nella Capitale per il Giubileo dei Giovani, innescando quello che gli esperti definiscono il più imponente dispositivo di sicurezza dell'anno.

Giubileo dei Giovani, Roma pronta per accogliere i pellegrini. Ecco dove dormiranno, tra scuole e parrocchie - A Tor Vergata ultimi dettagli per i grandi eventi previsti dal 29 luglio, con una folla che andrà dalle 500 alle 700mila persone.

Giubileo dei Giovani, metal detector e varchi di accesso. La mappa degli accessi a Tor Vergata - Significativo sarà anche l'apporto di "sicurezza partecipata" che si concretizzerà nell'impiego di circa 5000 stewards messi in campo