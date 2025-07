Rogo all’ex hotel indaga la Procura | Violate le norme antincendio I residenti presentano un esposto

di Manuel Spadazzi L’ex hotel di via Fano non era a norma. Dopo le fiamme e la pausa di mercoledì, quando un rogo scoppiato al pianterreno ha messo in fuga decine di persone (tutti lavoratori stranieri) che abitano nella struttura di Bellariva, la Procura ha aperto un’indagine su quanto accaduto. Decisive le ispezioni eseguite dai vigili del fuoco, l’ultima ieri mattina. I pompieri hanno fatto un sopralluogo nella struttura, accertando che l’ex albergo non rispetta le norme antincendio. La relazione e la notizia di reato sono state comunicate ieri alla Procura, che ha avviato un fascicolo sulla situazione dell’ex hotel di via Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

