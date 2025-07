Rockin’1000 è l’ora della festa | C’è pura eccitazione nell’aria

Il conto alla rovescia è finito, oggi e domani allo stadio Manuzzi è tempo di Rockin’1000: due giorni per celebrare il decennale di un’impresa da record, che ha portato il nome di Cesena negli annali del rock. La band più grande del mondo, composta da mille musicisti fra cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi, si esibirà oggi e domani su una scaletta di 17 brani iconici della storia del rock, con incursioni anche nel pop. Sono cinque i vip in arrivo a Cesena come special guest delle due serate: oggi tocca ai Negrita e a Piero Pelù infiammare il prato del Manuzzi. Domani invece sarà la volta di Negramaro, Francesca Michielin e Fast Animal and Slow Kids. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

