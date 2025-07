Rocío Muñoz Morales sconvolta dai messaggi di Bova a un’altra donna | ‘Mai separati non sapevo nulla’

Gli audio di Raoul Bova a Martina Ceretti diventano pubblici: Rocío scopre tutto insieme a noi. Rocío Muñoz Morales ha scoperto del presunto tradimento di Raoul Bova come chiunque altro: guardando un video. Il 21 luglio, Fabrizio Corona ha reso pubblici alcuni messaggi vocali e conversazioni che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti, 23 anni, modella e influencer. Quelle parole, piene di intimità, hanno raggiunto il cuore della compagna di Bova, lasciandola incredula. Tra gli audio, uno in particolare ha fatto il giro del web: «Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rocío Muñoz Morales sconvolta dai messaggi di Bova a un’altra donna: ‘Mai separati, non sapevo nulla’

