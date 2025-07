Rocío contro Raoul | Sono indignata Dice che ci stavamo separando? È falso

La replica, arrivata attraverso l’avvocato Antonio Conte, smentisce la ricostruzione diffusa finora da Bova. “Voglio proteggere le bambine da questo clamore”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rocío contro Raoul: “Sono indignata. Dice che ci stavamo separando? È falso”

In questa notizia si parla di: rocío - raoul - sono - indignata

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Vengono inquadrati dalla “kiss cam” e proiettati sul maxi schermo al concerto dei Coldplay ma si nascondono, coprendosi il volto. Una coppia “misteriosa” è diventata un caso negli Stati Uniti e qualcuno già salta a conclusioni: “sono forse amanti?” È accaduto Vai su Facebook