Rocchio oggi in pista in Danimarca

Gino Rocchio è ancora protagonista nei kart a livello internazionale. Dopo la ’Wsk Euro Series’ di Cremona, il pilota di Cesenatico portacolori del Team Monster K Racing di Juri Serafini torna infatti in pista in questo fine settimana oltre i confini nazionali, sbarcando in Danimarca. Il 15enne pluricampione italiano oggi alle 13.40 sarĂ dunque sulla griglia di partenza sul circuito di Rodby, dove prenderĂ parte alla finale del quarto round del ’ Champions of the Future ’, competizione il cui nome rende perfettamente l’idea dei piloti chiamati a essere protagonsti. L’appuntamento odierno arriva in attesa del gran finale in Svezia, dove - dal 4 al 7 settembre - sul tracciato di Kristianstad, si chiuderĂ ufficialmente il Challenge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocchio oggi in pista in Danimarca

In questa notizia si parla di: rocchio - pista - danimarca - griglia

Gino Rocchio in pista: "Sono molto carico" - Il pilota romagnolo Gino Rocchio partecipa sabato alla gara WSK Euro Series che si disputa al circuito di Cremona.

Rocchio oggi in pista in Danimarca; Kart, il giovane talento Gino Rocchio tra incidenti e guai meccanici, ma alla fine chiude settimo; Gino Rocchio in pista: Sono molto carico.

Rocchio oggi in pista in Danimarca - Gino Rocchio è ancora protagonista nei kart a livello internazionale. Come scrive msn.com

Gino Rocchio in Danimarca: domani la finale del quarto round del “Champions of the futures” - Gino Rocchio in Danimarca: domani la finale del quarto round del “Champions of the futures” ... Segnala politicamentecorretto.com