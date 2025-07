Roccasecca notte di paura per un vasto incendio che lambisce alcune abitazioni foto e video

Nottata di paura per gli abitanti di alcune case che nella notte sono state lambite da un vasto incendio. Verso le ore 04.00 i carabinieri di Pontecorvo e Roccasecca sono intervenuti in via Littorio dove si era sviluppato un incendio partito dalla s.p. accesso a Colle San Magno nella tarda serata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it