rivoluzione nella zona dello stadio tutti i divieti e dove parcheggiare

Indicazioni per l’ingresso alla festa. Oggi e domani l’area dell’ Orogel Stadium Dino Manuzzi sarà particolarmente congestionata dalle migliaia di persone che assisteranno ai due concerti organizzati per celebrare i dieci anni di Rockin’1000. Entrambi i giorni lo spettacolo inizierà alle 21, ma i cancelli dell’impianto sportivo cesenate si apriranno alle 18.30. In previsione della grande affluenza, gli uffici comunali e la polizia locale hanno approntato una serie di disposizioni logistiche e legate alla viabilità e alla sosta. I parcheggi, che saranno segnalati da un’apposita cartellonistica riportante il titolo dell’evento Rockin’1000, saranno disponibili nelle vie Lucchi, Pedrelli e Fabbri (zona centro commerciale ‘Montefiore’), Spinelli (parcheggio Hera), piazzale Rocchi e via Iotti, sul lato destro dalla rotonda Merzagora (con l’istituzione di un senso unico di marcia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

