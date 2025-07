Rivalità tra supereroi | homelander affronta un potente avversario prima della serie the boys 5

la minaccia di un avversario più potente di homelander in "the boys" stagione 5. Nel contesto della serie "The Boys", si sta delineando una figura antagonista di livello superiore rispetto a Homelander (Antony Starr). Sebbene siano presenti numerosi personaggi dotati di capacità sovrumane, come Soldier Boy (Jensen Ackles) e Billy Butcher (Karl Urban), nessuno di loro ha raggiunto la potenza del leader dei Sette. La presenza di un nuovo nemico più forte rappresenta una sfida cruciale per i protagonisti, specialmente considerando che Homelander ha ormai il controllo degli Stati Uniti. il ruolo del figlio di homelander e le speranze future.

In questa notizia si parla di: homelander - boys - potente - avversario

