Ritratti inquietanti una mente irrequieta e un finale tragico | chi era davvero Diane Arbus?

Tra i nomi dei fotografi più ricercati del XX secolo spunta sicuramente il nome di Diane Arbus, nota per i suoi ritratti in bianco e nero (suggestivi e spesso controversi) di persone che vivevano ai margini della società . Nata a New York il 14 marzo 1923 da una famiglia benestante, fin da subito la sua curiosità e la sua irrequietezza la spinsero a frequentare gli ambienti raffinati di quel tempo. Il suo talento artistico emerse già ai tempi del liceo, realizzando disegni e dipinti molto interessanti. Nel 1941 sposò Allan Arbus, un attore americano che le insegnò l'arte della fotografia. Iniziò così una collaborazione tra i due e ottennero molto successo nel campo della moda.

