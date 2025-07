Ritorno dei personaggi iconici della serie predator nel killer of killers cut

annuncio e dettagli su “predator: killer of killers” al san diego comic-con. Durante il San Diego Comic-Con 2025, è stata svelata una novitĂ riguardante la franchise di Predator: l’uscita di una nuova versione del film animato Predator: Killer of Killers. Questa versione offrirĂ contenuti ampliati, con un finale piĂą lungo e alcuni ritorni iconici dei personaggi piĂą amati della saga. La presentazione ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che attendono con curiositĂ le nuove evoluzioni della serie. uscita e caratteristiche della nuova versione del film. quando e dove sarĂ disponibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorno dei personaggi iconici della serie predator nel killer of killers cut

Predator: killer of killers ha una scena dopo i titoli di coda? - assenza di scena post-credit in “Predator: Killer of Killers”. Il film “Predator: Killer of Killers” non include una scena aggiuntiva al termine dei titoli di coda, come avviene comunemente in molte produzioni cinematografiche.

Predator: Killer of Killers | Il trailer del nuovo film d’animazione - 20th Century Studios ha diffuso in rete il nuovo trailer di Predator: Killer of Killers, il film d’animazione ispirato alla famosa saga sci-fi.

“Predator: Killer of Killers”: il nuovo trailer svela scontri epici tra guerrieri e Yautja - Attenzione, fan della caccia più letale della galassia! Dan Trachtenberg, il regista che ci ha regalato il tesissimo “Prey”, torna nel mondo di Predator con un’inedita antologia animata: “Predator: Killer of Killers“, in arrivo su Hulu il 6 giugno.

