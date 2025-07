Rita Atria è la settima vittima di Via D’Amelio Ma è dimenticata come gli altri testimoni di giustizia

Rita Atria è la settima vittima di Via D’Amelio: la sua memoria illumina il niente che questo governo e la Commissione parlamentare antimafia stanno facendo per i testimoni di giustizia e per i minori che crescono dentro famiglie mafiose. Nonostante il fiume di retorica che si spreca ad ogni piè sospinto e le proposte concrete avanzate dalle opposizioni e dalle parti sociali. A Rita Atria, nata e cresciuta a Partanna, la mafia ammazzò prima il padre, don Vito, mafioso divenuto ostacolo per i nuovi assetti ed i nuovi business di Cosa Nostra, poi il fratello Nicola, mafioso come il padre, diventato un pericolo perchĂ© assetato di vendetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rita Atria è la settima vittima di Via D’Amelio. Ma è dimenticata come gli altri testimoni di giustizia

Una pensilina per Rita Atria: Vasto celebra la Giornata della legalità - In occasione della Giornata della Legalità , nella mattinata di oggi venerdì 23 maggio, è stata inaugurata una pensilina dedicata a Rita Atria, giovane testimone di giustizia, simbolo del coraggio civile e della lotta alla mafia.

Rita Atria, da 33 anni in attesa di giustizia: "Chiediamo verità " - Rita Atria, da 33 anni in attesa di giustizia Anche quest’anno, il 26 luglio saremo a Roma in Viale Amelia, come sempre, come ogni anno.

: « , ’» La storia di Rita Atria è legata a quella del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia 33 anni fa. Una ragazza di 17 anni, cresciuta in una Vai su Facebook

Anna Maria Atria: «Mia sorella Rita, settima vittima della strage di via D’Amelio» - La storia di Rita Atria è legata a stretto giro con quella di Paolo Borsellino, con il quale collabora denunciando la mafia di Partanna ... Si legge su vita.it

Mafia: la settima vittima di via D'Amelio - Era passata una settimana dalla strage di via D'Amelio e a Roma c'era una ragazza che non riusciva più a reggere il dolore. Lo riporta osservatoriosullalegalita.org