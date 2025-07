Rissa nella notte tra piazzale Genova e Facsal tre minorenni finiscono in pronto soccorso

Tre minorenni sono finiti in ospedale, dopo una rissa scoppiata nella notte tra piazzale Genova e il pubblico passeggio. Nell’episodio sono rimasti coinvolti almeno cinque uomini e tre 17enni albanesi: quest’ultimi hanno riportato diverse ferite e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bergamo, 26enne ucciso a coltellate nella notte dopo una rissa tra giovani con “catene e bastoni”: indagini in corso - Una violenta rissa tra giovani, scoppiata in strada con catene e bastoni, è degenerata in omicidio nella notte a Bergamo.

Movida violenta a Vibo Valentia: rissa nella notte con sedie e bottiglie, nove giovani denunciati - Una violenta rissa è scoppiata nella notte del 27 aprile nei pressi di un locale del centro di Vibo Valentia, coinvolgendo un nutrito gruppo di giovani, tra cui due minorenni.

Rissa nella notte in centro a Cantù: ferito un uomo di 51 anni - Ancora un episodio di violenza scuote la notte di Cantù. Poco dopo le 2 di sabato 10 maggio, una violenta rissa è esplosa in via Roma, a pochi passi da piazza Garibaldi, nel cuore della cittadina brianzola.

Notte di violenza a Genova, quattro aggressioni in poche ore. Accoltellamento a Noli - Notte di interventi per intossicazioni etiliche e violenza anche nel Savonese, dove intorno alle 4 un giovane di 25 anni è stato accoltellato in piazza Giovanni Pascoli. Secondo primocanale.it

Rissa a punta Vagno, il Municipio chiede l'intervento dell'assessore alla Sicurezza - Anna Palmieri e la sua maggioranza invocano un maggior sforzo da parte del Comune per arginare i continui episodi violenti nel quartiere ... Da genovatoday.it