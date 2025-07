Rissa in commissione | Lei è un discotecaro E l’assessore lascia l’aula

Troppe domande e chiarimenti e l’assessore si inalbera e attacca il consigliere di minoranza prima di lasciare l’aula e ordinare a tutto lo staff della ragioneria di andarsene. Una conclusione indecorosa della commissione bilancio, quella a cui ieri potrebbero aver assistito i cittadini collegati da remoto. Protagonisti principali dello show, il vicesindaco e assessore con delega al bilancio, Giovanni Zinni (Fratelli d’Italia) e il consigliere Giacomo Petrelli (Partito Democratico). Il presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo Rossi (Forza Italia) non è stato in grado di limitare i danni e ha subìto, impotente, la deriva dello scontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa in commissione: "Lei è un discotecaro". E l’assessore lascia l’aula

