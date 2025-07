Rimini | svolta più vicina Cessione a un passo ma restano dubbi e misteri

C’è un preliminare firmato e la data del closing. Ma sulla cessione del Rimini dalla Ds Sport Società Benefit della presidente Stefania Di Salvo alla Building Company Srl occorre comunque andarci cauti. Perché nel calcio i ribaltoni dell’ultimo minuto sono all’ordine del giorno. Anzi, sono più degli affari fatti. Ma a oggi l’affare appare quasi concluso. Ne ha dato notizia speranzoso anche il sindaco Jamil Sadegholvaad l’altra sera sui social annunciando importanti novità . In pochi giorni l’azienda che si occupa di energia rinnovabile e il club della Di Salvo sembrano aver spulciato a dovere i conti arrivando a un accordo di massima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini: svolta più vicina. Cessione a un passo, ma restano dubbi e misteri

Il Rimini è a un passo dalla cessione. E la società che starebbe trattando l'acquisto del club dalla presidente Stefania Di Salvo sarebbe la Building Company Srl, azienda lombarda specializzata nel settore dell' energia solare.

Calcio, il Rimini a una svolta: trattative in corso per una possibile cessione del club biancorosso - Dopo giorni di stallo e incertezze, sembra esserci una svolta per il futuro della Rimini Calcio: prende sempre più corpo l’ipotesi di una cessione della società .

