Riforma del Csm correnti e sorteggio Ecco i nomi eccellenti di chi ha cambiato idea | da Flick a Violante da Cartabia a De Raho

Carta canta. Sulla riforma della giustizia, che dopo il via libera della Camera ha incassato anche il primo s√¨ Senato, la sinistra, che oggi si straccia le vesti e grida al ‚Äúpericoloso‚ÄĚ passo indietro, farebbe bene rileggere alcune riflessioni di nomi eccellenti di provata fede progressista (togati, ex ministri della Giustizia, ex presidenti della Camera) che, sotto lo tsunami Palamara, invocavano una riforma strutturale del Csm. Fino a spingersi, come il grillino Federico Cafiero De Raho, per la soluzione del sorteggio. Proprio quella individuata nella riforma Nordio che oggi fa sobbalzare dalla sedia 5Stelle e Pd che gridano allo scandalo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - Riforma del Csm, correnti e sorteggio. Ecco i nomi eccellenti di chi ha cambiato idea: da Flick a Violante, da Cartabia a De Raho

