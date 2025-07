Rifiuti abbandonati a Montemurlo mesi di indagini ma alla fine trovati i colpevoli

Montemurlo (Prato), 26 luglio 2025 ‚ÄstLe indagini sono andate avanti per diversi mesi ma alla fine la polizia municipale di Montemurlo √® riuscita a risalire ai responsabili di uno scarico abusivo di rifiuti in via Scarpettini in prossimit√† del vivaio ‚ÄúInnocenti e Mangoni‚ÄĚ. Si tratta di scarti tessili provenienti da alcune ditte situate in comuni¬†limitrofi. Fondamentali, per arrivare a identificare i responsabili, le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e di alcune aziende della zona. Gli agenti nel mese di gennaio 2025 avevano accertato, presso la rotatoria che si trova in corrispondenza del Vivaio Innocenti, un abbandono consistente di rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Rifiuti abbandonati a Montemurlo, mesi di indagini ma alla fine trovati i colpevoli

In questa notizia si parla di: montemurlo - rifiuti - mesi - indagini

Montemurlo, abbandono rifiuti in via Prato: iniziata la pulizia e individuati i colpevoli - Montemurlo, 11 luglio 2025 ‚Äst√ą iniziata oggi la pulizia di un'area in via Prato a Montemurlo, dove a marzo¬† scorso,¬† grazie a¬†un‚Äôoperazione congiunta della polizia municipale di Montemurlo e di Arpat, ¬† era stata¬† scoperta una discarica abusiva.

Rifiuti abbandonati a Montemurlo, mesi di indagini ma alla fine trovati i colpevoli; Abbandono rifiuti in via Prato, iniziata oggi la pulizia e individuati i responsabili; Traffico rifiuti tessili tra Prato e Pistoia, inchiesta Dda.

Bimbo di 4 mesi in ospedale con lesioni alla testa, indagini - Un bimbo di 4 mesi di Floridia con lesioni al capo è stato ricoverato in codice rosso in un ospedale di Catania dove è stato trasferito dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'Umberto ... Come scrive ansa.it