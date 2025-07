Rifiuta di fare l' elemosina | il mendicante gli strappa la catenina scippo su via Carmine

Tensione sul Carmine, stamattina, nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine, dove una persona sarebbe stata aggredita: un mendicante, dinanzi al suo rifiuto di fare l'elemosina, le avrebbe strappato la catenina portata al collo. La vittima ha riportato lievi escoriazioni, mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

